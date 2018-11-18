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خاص| باسم مرسي يكشف حقيقة مفاوضات طنطا وعروض يناير

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:28 م
خاص| باسم مرسي يكشف حقيقة مفاوضات طنطا وعروض يناير
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سارة سالم
 
رد باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك علي شائعات مفاوضاته من فريق طنطا المشارك في دوري القسم الثاني بالمجموعة الثالثة بحري.


وقال في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": هناك احترام كبير لفريق ومدينة طنطا، ولكن لا يوجد أي أساس من الصحة لهذه الشائعات.

وأضاف باسم: يوجد صحفيين مغمورين يتجهوا إلى مثل هذه الاخبار لإظهار أنفسهم، والعلو من أسمهم بمثل هذه الأكاذيب.


وتابع: خلال يومين سيتم توضيح كافة الأمور أمام الجميع حول وجهتي القادمة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.


واختتم باسم تصريحاته قائلاً: هناك مفاوضات كثيرة من عدة أندية داخل مصر، وهناك عرض سعود وعرض قطري، ولكني أبحث الأمر بشكل جيد قبل الاختيار.

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