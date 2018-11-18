خاص| باسم مرسي يكشف حقيقة مفاوضات طنطا وعروض يناير

رد باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك علي شائعات مفاوضاته من فريق طنطا المشارك في دوري القسم الثاني بالمجموعة الثالثة بحري.









وقال في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": هناك احترام كبير لفريق ومدينة طنطا، ولكن لا يوجد أي أساس من الصحة لهذه الشائعات.





وأضاف باسم: يوجد صحفيين مغمورين يتجهوا إلى مثل هذه الاخبار لإظهار أنفسهم، والعلو من أسمهم بمثل هذه الأكاذيب.









وتابع: خلا ل يومين سيتم توضيح كافة الأمور أمام الجميع حول وجهتي القادمة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.









واختتم باسم تصريحاته قائلاً: هناك مفاوضات كثيرة من عدة أندية داخل مصر، وهناك عرض سعود وعرض قطري، ولكني أبحث الأمر بشكل جيد قبل الاختيار.



