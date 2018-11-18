كوت ديفوار وغينيا يتعادلان ويتأهلان إلى أمم إفريقيا

صعد المنتخبان الغيني والإيفواري، إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا، اليوم الأحد، بعدما تعادلا (1/1)، في الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بالتصفيات، والتي شهدت تعادل المنتخب الرواندي مع نظيره إفريقيا الوسطى (2/2).

وتقدم المنتخب الغيني بهدف سجله محمد ياتارا، في الدقيقة 11، وتعادل المنتخب الإيفواري عن طريق جان ميشيل سيري، في الدقيقة 20.

وبذلك، رفع المنتخب الغيني رصيده إلى 11 نقطة، في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى ثماني نقاط، في المركز الثاني، ليتأهلا إلى النهائيات.

وكان المنتخب الرواندي قد تعادل مع إفريقيا الوسطى (2/2).

وسجل هدفي رواندا، جاك تويسينجي، في الدقيقتين العاشرة والأخيرة من الشوط الأول، فيما أحرز هدفي إفريقيا الوسطى، حبيب حبيبو وجيفري كوندوجبيا، في الدقيقتين 27 والأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الرواندي رصيده إلى نقطتين، في المركز الرابع والأخير، كما رفع منتخب إفريقيا الوسطى رصيده إلى خمس نقاط، في المركز الثالث.

وكان المنتخب الغيني قد ضمن تأهله إلى النهائيات، قبل هذه المباراة، بفضل تعادل رواندا وإفريقيا الوسطى، فيما كان المنتخب الإيفواري بحاجة للتعادل، الذي حققه اليوم، من أجل الصعود للبطولة الإفريقية.

وستكون مباراتي الجولة الأخيرة تحصيل حاصل، خاصة أن المنتخب الإيفواري يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، على منتخب إفريقيا الوسطى، حيث فاز عليه (4/0) وتعادلا سلبيا.