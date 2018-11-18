رامي صبري يشارك في تلقي عزاء والدة مدير أعماله (صور)

حرص الفنان رامي صبري علي المشاركة في تلقي عزاء والدة مدير أعماله ايمن نابليون وذلك بدار مناسبات مسجد الكواكبي بالعجوزة.

كان ضمن الحضور المطرب طارق فؤاد في أول ظهور منذ أزمة وعكته الصحية وحمدي بدر مدير أعمال حماقي والمطرب مصطفي محفوظ ومحمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطربة زيزي عادل ومحمد المصري مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي و الشاذلي مصطفي والمطرب أحمد طه ومصطفي أبو دشيش وشادي ريان ومحمد ياسمين.

بالإضافة الى عدد من صناع الأغنية منهم وعبد العظيم خلاف ومحمد محسن جابر وأحمد أيوب ومحمد حامد وعلي رشاد مدير أعمال مصطفي قمر ..وغيرهم ممن تبادلوا عبارات المواساة مع أيمن نابليون وأسرته.