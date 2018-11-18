"الاوقاف": لن نسمح لأحد بتحفيظ القرآن الكريم دون أن يكون مُعتمد

قال الدكتور هشام عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة في طور إنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، وابتداءً من العام المقبل سيتم افتتاح 72 مركز على مستوى الجمهوري لإعداد محفظ معتمد على يد وزارة الأوقاف.





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الأوقاف لديها رقابة على جميع المساجد وبالأخص الزوايا، لافتًا إلى أن الأوقاف قامت بمنع اقامة صلاة الجمعة في الزوايا حتى لا تسمح لأصحاب الفكر المتطرف بنشر هذا الفكر الشاذ.



