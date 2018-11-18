بلاكبيرى تستحوذ على شركة أمن إلكتروني مقابل 1.4 مليار دولار

أعلنت شركة "بلاكبيري" الكندية لتصنيع البرمجيات إنها ستسحوذ على "سيلاينس"، وهى شركة مختصة بالاستخبارات الاصطناعية والأمن الإلكترونى، مقابل 1.4 مليار دولار نقدًا، وقالت الشركة أن "سيلاينس ستعمل كوحدة أعمال منفصلة داخل "بلاكبيرى".





ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، تقوم Cylance، التى تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، بتطوير منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعى لحماية الشركات من الهجمات الإلكترونية، وقد جمعت 327 مليون دولار فى تمويل رأس المال حديثا، ووفقا لشركة PitchBook، كانت Cylance تدرس فى الآونة الأخيرة تقديم طلبا للاكتتاب العام الأولى.





تتنافس الشركة الناشئة البالغة من العمر ست سنوات مع CrowdStrike، التى تخطط لطرح عام أولى يقدّر الشركة بأكثر من 3 مليارات دولار، ويأتى استحواذ بلاكبيرى التى تعمل على توسيع عروض الأمان الخاصة بها، فى الوقت المناسب.



