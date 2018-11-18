استهداف الاحتلال الإسرائيلي طلاب مدرسة بالخليل

أصيب عشرات الطلاب والمعلمين الفلسطينيين في مدرسة الخليل الأساسية جنوب الضفة الغربية، اليوم الأحد،

بحالات اختناق، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدرستهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.





وأفاد شهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع نحو مدرسة

الخليل الأساسية في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب ومعلميهم بحالات اختناق، عولجوا

ميدانيا.

يذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، تخضع لسيطرة الاحتلال، وتتعرض بشكل ممنهج

للاعتداءات المستمرة.