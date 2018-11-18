مؤسسة "نادين شمس" تطلق دورتها الخامسة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت مؤسسة نادين شمس لدعم كتاب السيناريو الشباب عن فتح باب التقدم للدورة الخامسة لها لعام 2018، والجديد هذا العام وانطلاقا من مسؤولية المؤسسة المجتمعية والثقافية أن المؤسسة قد خصصت هذه الدورة لكاتبات السيناريو الشابات على أن تكون المتسابقات تحت سن 35 سنة، وقد جاء هذا التطور بعد مراجعة توصيات لجان التحكيم في الدورات الأربعة الماضية، وستحصل الفائزات على ورشة تطوير مكثفة أثناء مهرجان أسوان لسينما المرأة مع أبرز كتاب السيناريو المتعاونين مع المؤسسة، وعلى أن يتم متابعتهن بعدها لضمان حصولهن على فرص حقيقية للعمل على مشروعاتهن في إطار احترافي تنافسي يحقق لهن النجاح مستقبلا ويحقق طفرة في عدد ومستوى كاتبات السيناريو المصريات.

كانت مؤسسة نادين شمس قد أطلقت الدورة الأولى من مسابقتها السنوية في عام 2014، و تعنى المؤسسة بدعم كتاب السيناريو الشباب، من خلال المساهمة في تطوير إمكانياتهم الفنية و التشبيك بينهم و بين شركات الانتاج.

و قد ترأس لجان تحكيم المسابقة في الدورات الأربعة الماضية كل من السينارست مريم نعوم، المخرجة هالة خليل ، و المخرج محمد على ، و المخرج الكبير على بدر خان.

ويفتح باب التقديم للمسابقة يوم 16 نوفمبر وحتى 16 ديسمبر 2018.

إعلان عن فتح باب التقديم لمسابقة نادين شمس للسيناريو القصير (الدورة الخامسة -2018)

ديباجة

بعد مراجعة الدورات الأربع الأولى من عمر مسابقة نادين شمس للسيناريو القصير ومن خلال ملاحظات العاملين في المؤسسة وتوصيات لجان التحكيم المتعاقبة وجدنا أن الأعمال المقدمة خلال السنوات الأربع السابقة وإن كان لا ينقصها الموهبة ولكن ينقصها لحد كبير معرفة قواعد كتابة السيناريو بشكل احترافي وهو ما يجعل عددا قليلا من الأسماء التي تشترك في المسابقة سنويا هى فقط القادرة على المنافسة الحقيقية على الجوائز بينما العدد الأكبر من المتقدمين يحتاج لتوجيه نظري ودورات تطوير أكثر لخلق فارق حقيقي في مستوى النصوص المقدمة ووجدنا أيضا أن عدد الكاتبات اللاتي يصلن إلى التصفيات النهائية قليل جدا مقارنة بعدد الكتاب من الذكور كما أن القاهرة تستولي كالعادة على العدد الأكبر من المشاركات بحكم توافر فرص أكثر للتدريب والدراسة في القاهرة.

كما رأينا أن قيمة الجوائز المادية التي تقدمها المؤسسة من الأفضل توجيهها للإنفاق على ورش التطوير والتشبيك لتحقيق الهدف الأسمى للجائزة وهو مساعدة أكبر عدد من كتاب السيناريو الشباب على امتلاك أدواتهم وإجادة حرفة كتابة السيناريو.

وانطلاقا من مسؤولية المؤسسة المجتمعية والثقافية وإخلاصا للدور الذي ارتأت أن تلعبه منذ تأسيسها قررت المؤسسة أن تخصص دورة هذا العام بشكل حصري لكاتبات السيناريو الإناث تحت 35 سنة مع تفضيل كاتبات السيناريو من خارج القاهرة إذا تساوت بقية المعايير في الأعمال المقدمة وقد وضعت المؤسسة بروتوكول تعاون جديد بينها وبين مهرجان أسوان لسينما المرأة بحيث تحصل الكاتبات المختارات على ورشة تطوير مكثفة طوال أيام المهرجان مع أبرز كتاب السيناريو المتعاونين مع المؤسسة وعلى أن يتم متابعتهن بعدها لضمان حصولهن على فرص حقيقية للعمل على مشروعاتهن في إطار احترافي تنافسي يحقق لهن النجاح مستقبلا ويحقق طفرة في عدد ومستوى كاتبات السيناريو المصريات.

الشـــــروط والترتيبـــــــات

1-تمنح الجائزة لسيناريو روائي قصير (حتى 20 دقيقة)

2- باب التقديم مفتوح حصرا لكاتبات السيناريو تحت 35 سنة

3- يشترط ألا تكون المتقدمة قد سبق وأُنتج لها فيلم روائي طويل من قبل

4- لا يجوز التقدم بأكثر من سيناريو واحد لكل كاتبة

5- يشترط ألا يكون السيناريو المقدم قد سبق تنفيذه أو فوزه بجوائز من قبل

6- تحصل كاتبات السيناريو الفائزات على ورشة تطوير مكثفة أثناء انعقاد مهرجان أسوان لسينما المرأة وتتحمل المؤسسة بالتعاون مع المهرجان تأمين انتقال وإقامة الكاتبات في اسوان مع مصروف جيب

7- تدعو المؤسسة الكاتبات لتسجيل أعمالهن في مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الثقافة وتؤكد أنها غير مسؤولة عن حماية حقوق المؤلف ما لم يكن السيناريو مسجلا

8- - آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة هو 15 ديسمبر 2018

9- لجنة التحكيم سرية ويعلن عنها مع إعلان أسماء كاتبات السيناريو الفائزات

10- ترسل السيناريوهات في نسخة إلكترونية

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