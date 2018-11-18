ترامب: لن أتدخل إذا قيد وزير العدل الجديد تحقيق مولر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة أذيعت اليوم الأحد، إنه لن يتدخل إذا قرر ماثيو ويتيكر، القائم بأعمال وزير العدل، فرض قيود على التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص، روبرت مولر، في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية في 2016.







وأضاف ترامب في المقابلة التي سُجلت يوم الجمعة مع "فوكس نيوز صنداي" أنه لن يقبل على الأرجح المثول أمام مولر للرد على أسئلته.







ويحقق مولر أيضاً فيما إذا كانت حملة الرئيس الجمهوري، تواطأت مع موسكو، أو إذا سعى الرئيس لعرقلة التحقيق.



وكان ويتيكر، انتقد في السابق نطاق تحقيق مولر، واقترح تقييده بتقليص تمويله.







لكن ترامب نفى قال في المقابلة العلم "بتصريحات ويتيكر السابقة عن تحقيق مولر"، ولكنه لن يتدخل إذا "فرض ويتيكر قيوداً على التحقيق".







وتابع: "الأمر سيكون متروكا له... أعتقد أن لديه وعياً سياسياً كبيراً".