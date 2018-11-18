"البترول": بنزين "95 مخصوص"يقلل الاستهلاك ويزيد من كفاءة المحركات



قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن 95% من المحطات المجهزة لبيع بنزين "95" ستبيع بنزين "95 مخصوص" الجديد، موضحًا أن هذ النوع الجديد ذو جودة عالية ويحافظ على محرك السيارة.



وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الاحد، أن بنزين "95 مخصوص" سيحسن من عملية احتراق البنزين في المحرك، ويقلل من الاستهلاك، ويزيد من كفاءة المحرك.



ولفت إلى أن بنزين 95 الحالي ذو جودة عالية، لكن بحكم المنافسة هناك تجاه من بعض الشركات لضخ بنزين أفضل.

