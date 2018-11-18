أحمد ناجي يكشف حقيقة انضمامه لجهاز الأهلي





كشف أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، حقيقة طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب انضمامه للجهاز الفني للمنتخب ليحل محل مصطفى كامل مدرب الحراس الحالي للمارد الأحمر.





وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "المحترف":" أحترم مجلس إدارة الأهلي كثيراً وتربطني بهم علاقة قوية والقلعة الحمراء بيتي الثاني لكن لم يطلب أحد عودتي".





وأضاف:" أنا سعيد بالتواجد في مكاني الحالي مع منتخب مصر، وأتمنى أن أساهم مع الجهاز الفني الحالي في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية".