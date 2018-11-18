عمال "فلورا" يستغيثون بسبب تشريدهم وعدم تقاضيهم مرتباتهم منذ 10 أشهر

قال إبراهيم عبد السلام، أمين المخازن بشركة الأهرام للورق "فلورا"، إنه يتحدث باسم 300 عامل بالشركة ، لتوقف الشركة عن العمل تمامًا منذ يناير 2018.



وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الشركة منحت العمال اجازة مدفوعة الأجر منذ 17 يناير 2018، ولم يتقاضوا أي رواتب حتى الآن.



وتابع، أن المهندس خرستو، رئيس الجالية اليونانية العضو المنتدب للشركة قام ببيع أصول في الشركة، تتمثل في السيارات وماكينات تصنع ورق خام، وماكينات على أنها خردة، ولم يتم إعطاءهم أموالهم وتم تشريد العمال وبيوتهم خُربت، معقبًا: "عايزين حقوقنا، عايزين حد يقف جنبنا، ماخدناش رواتبنا من 10 شهور".

