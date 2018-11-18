تامر حسني يوجه التهنئة لمخرج فيلم "سبايدر مان" في عيد ميلاده (فيديو)

وجه الفنان تامر حسنى، رسالة تهنئة للمخرج رانى الخطيب مخرج النسخة الصوتية للفيلم العالمي "انتو ذا سبايدر فيرس" من سلسلة أفلام سبايدرمان العريقة، والتى تم ترشيح النجم تامر حسنى للأداء الصوتي لشخصية "بيتر باركر فى الفيلم للنسخة العربية من قبل شركة كلومبيا وسونى وامبير وديزنى الشركات المنتجة للفيلم، والتي من المقرر طرحه فى جميع سينمات العالم يوم 13 ديسمبر المقبل.

فيلم "انتو ذا سبايدر فيرس" بطولة تامر حسنى، إخراج رانى الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة رصاص المنفذة لأعمال دوبلاج الفيلم، والمنتج الفنى ماركو عاطف ويشارك فى التمثيل محمد هاني وهشام الشاذلي وتالة طرقان، والفنان الاماراتى عبد الله الجنيبى.

الفيلم إنتاج مشترك بين شركة كلومبيا وسوني وأمبير وديزني، والاسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص، وتنفيذ الشخصيات مارفل.