مباشر– السعودية| وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي البوسنة والهرسك

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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة، اليوم ، رئيس العلماء المفتي العام في جمهورية البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير آل الشيخ بالمفتي العام للبوسنة والهرسك والوفد المرافق، مبيناً أن البوسنة والهرسك ــ وجميع بلاد المسلمين هي محل عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله ــ، الذين يولون المسلمين في جميع انحاء العالم اهتمام وعناية،ويخصون المشيخات الإسلامية والمراكز والجمعيات بمزيد من العناية والاهتمام.

ونوه الوزير آل الشيخ بالجهود المشتركة التي تقوم بها المشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك بالتعاون مع الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال، ومكافحة الإرهاب والتطرف، مستعرضاً معاليه جملة من الجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والتعاون المستمر مع كافة الأشقاء، مشدداً على أن السعودية عانت من الإرهاب والإرهابيين.

من جابنه، أعرب رئيس العلماء مفتي البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش عن تقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على ما يقدمانه للمسلمين في العالم وخصوصاً المسلمين في البوسنة والهرسك من خدمات وأعمال جليلة،مضيفاً نحن لا يمكن أن ننسى ما قدمه الملك فهد ـــ رحمه الله ــ والملك سلمان ــ يحفظه الله ــ عندما كان أميراً للرياض و نحن ننظر إلى ذلك بالكثير من الامتنان.

وأشاد مفتي البوسنة بالجهود التي قام بها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ منذ توليه مهام الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

حضر اللقاء فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ ،ومدير إدارة الملحقيات الدينية بالوزارة الدكتور محمد بن عبدالواحد العريفي ، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.

المصدر:- صحيفة مباشر