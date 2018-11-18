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نقابة الأطباء: الاعتداء على طبيب وإصابته بجروح بمستشفى بولاق الدكرور‎

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:07 م
نقابة الأطباء: الاعتداء على طبيب وإصابته بجروح بمستشفى بولاق الدكرور‎
الاعتداء على طبيب
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منى صموئيل
 
قالت نقابة الأطباء، فى بيان منذ قليل، إنه وقع اعتداء سافر صباح اليوم الأحد، على الطبيب عماد سيد محمد، طبيب باطنة بمستشفى بولاق الدكرور العام فى قسم الاستقبال، حيث دخلت حالة شاب مصاب بمغص، ورأى الطبيب أنه فى حاجة؛ لمراجعة الطبيب الجراح، وفجأة انهال المريض بالسباب والضرب على الطبيب، مما أحدث جروحا فى وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بغيبوبة سكر، حيث يعانى الطبيب من مرض السكر ويرقد حاليا بالرعاية المركزة بالمستشفى.

وأضاف البيان، حررت مستشفى بولاق الدكرور محضرا بالتلفيات ضد المريض وأهله، بينما حرر الطبيب المعتدى عليه محضرا بالواقعة حمل رقم 41669 جنح بولاق الدكرور.

وعلى الفور تحركت نقابة الاطباء بالجيزة وأرسلت محامى النقابة للحضور مع الطبيب ومتابعة المحضر.

نقابة الأطباء: الاعتداء على طبيب وإصابته بجروح بمستشفى بولاق الدكرور‎
المزيد عن: نقابة الاطباء طبيب تحرير محضر بولاق الدكرور
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