مصرع شقيق المتحدث باسم الحوثيين في الحديدة

لقي شقيق المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه مع العشرات من القيادات الحوثية في المعارك الضارية التي تشهدها الحديدة.







ونقل موقع "وكالة 2 ديسمبر" عن مصدر محلي، أن القيادي الحوثي المدعو حميد غايب قاسم سريع المكنى "أبو عماد" شقيق المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي يحيى سريع، لقي مصرعه، أمس الأول، مع العشرات من القيادات الحوثية الأخرى في معارك الحديدة.