ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصرع شقيق المتحدث باسم الحوثيين في الحديدة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:56 م
مصرع شقيق المتحدث باسم الحوثيين في الحديدة
طباعة
وكالات
 
لقي شقيق المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه مع العشرات من القيادات الحوثية في المعارك الضارية التي تشهدها الحديدة.



ونقل موقع "وكالة 2 ديسمبر" عن مصدر محلي، أن القيادي الحوثي المدعو حميد غايب قاسم سريع المكنى "أبو عماد" شقيق المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي يحيى سريع، لقي مصرعه، أمس الأول، مع العشرات من القيادات الحوثية الأخرى في معارك الحديدة.
المزيد عن: مصرع شقيق اليمن المتحدث باسم الحوثيين الحديدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
2
x
16:00
1
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
2
x
16:00
2
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
0
x
13:30
2
السودان
إثيوبيا
0
x
15:00
2
غانا
توجو
0
x
18:00
0
الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 6:00:00 PM