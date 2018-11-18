ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دونالد ترامب يرفض سماع تسجيلات مقتل خاشقجي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:55 م
دونالد ترامب يرفض سماع تسجيلات مقتل خاشقجي
ترامب
طباعة
وكالات
 

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يريد الاستماع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي.

 

وتابع الرئيس أنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية نسخة من تسجيلات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "لكنه لا يريد الاستماع إليها بنفسه لأنه مروعة"، حسب وكالة "فرانس برس".

 

وأشار ترامب إلى أن ولي العهد السعودي كرر له بأنه لم يكن له أي دور في قتل خاشقجي وآخر مرة كان قبل بضعة أيام.

 

وأضاف عن العلاقات الأمريكية السعودية "لدينا حليف جيد وأريد التمسك به".

المزيد عن: مقتل خاشقجي دونالد ترامب تركيا امريكا السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
2
x
16:00
1
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
2
x
16:00
2
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
0
x
13:30
2
السودان
إثيوبيا
0
x
15:00
2
غانا
توجو
0
x
18:00
0
الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 6:00:00 PM