دونالد ترامب يرفض سماع تسجيلات مقتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يريد الاستماع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي.

وتابع الرئيس أنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية نسخة من تسجيلات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "لكنه لا يريد الاستماع إليها بنفسه لأنه مروعة"، حسب وكالة "فرانس برس".

وأشار ترامب إلى أن ولي العهد السعودي كرر له بأنه لم يكن له أي دور في قتل خاشقجي وآخر مرة كان قبل بضعة أيام.

وأضاف عن العلاقات الأمريكية السعودية "لدينا حليف جيد وأريد التمسك به".