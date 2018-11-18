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الجيش اليمني يطهر مثلث عاهم الاستراتيجي في حجة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:53 م
الجيش اليمني يطهر مثلث عاهم الاستراتيجي في حجة
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وكالات
 
استكمل الجيش الوطني اليمني، اليوم الاحد تطهير مثلث عاهم وعدد من القرى المجاورة في محافظة حجة، شمال غرب البلاد.



وقال مصدر ميداني في المنطقة الخامسة لموقع "26 سبتمبر"، إن الجيش شنت عملية عسكرية مباغتة، فجر اليوم الأحد مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، تمكن بعدها من استكمال التطهير والسيطرة على قلب مثلث عاهم وقرى وبني الهيج، الطين، والرد، والدريحيه، وشعب البز، والشباتية.



واكد المصدر مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، إضافةً إلى وقوع ثلاثة من عناصرها في الأسر.



ويُذكر أن الجيش الوطني اليمني نفذ في مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية في مثلث عاهم الاستراتيجي، تمكن بفضلها من قطع الخط الاسفلتي الرابط بين مثلث عاهم ومديرية مستبأ، ليستكمل فجر اليوم الأحد إحكام السيطرة على ما تبقى منه.
المزيد عن: مثلث عاهم حجة اليمن الجيش اليمني الاستراتيجي
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