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"التضامن" صرف مساعدات مالية عاجلة لأفراد العقار المنهار في باكوس (صور)

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:53 م
التضامن صرف مساعدات مالية عاجلة لأفراد العقار المنهار في باكوس (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
أكدت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسكندرية، أنها تلقت إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بسقوط 3 أسقف من عقار به سكان بمنطقة باكوسي شرقي المحافظة.

وأضافت في بيان لها، قبل قليل، أنه تم انتقال فريق إغاثة إدارة شرق الاجتماعية، ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالإسكندرية وفريق إغاثة المديرية، لموقع الحادث للمعاين وتبين أن العقار مكون من أرضى وأربعه أدوار كل دور به عدد 2 شقة ويقيم بالعقار عدد 2 أسرة بالدور الأرضى بواقع عدد 4 فرد مقيمون إقامة فعلية وقت وقوع الحادث.

وأشار البيان إلى أنه تبين من المعاينة وجود شخص محتجز وتم خروجه بواسطة الأهالى معاق ويبلغ 62 عاما، وتبين عدم وجود حالات وفاة أو إصابة، وتم عمل أبحاث اجتماعية لجميع سكان العقار المنكوب، وصرف مساعدة مالية فورية من مؤسسة التكافل الإجتماعي بالإسكندرية، بالإضافة إلي توزيع بطاطين بعدد أفراد الأسر المنكوبة.
"التضامن" صرف مساعدات مالية عاجلة لأفراد العقار المنهار في باكوس (صور)
"التضامن" صرف مساعدات مالية عاجلة لأفراد العقار المنهار في باكوس (صور)
"التضامن" صرف مساعدات مالية عاجلة لأفراد العقار المنهار في باكوس (صور)
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