العراق: مقتل 7 في اشتباكات وتفجير سيارة ملغومة

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، مقتل شرطيين اثنين وأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات اندلعت على الحدود السورية غرب الموصل 400 كم شمال بغداد.







وقال المقدم فتحي شيت إن "القوات الأمنية اشتبكت ظهر اليوم مع عناصر تنظيم داعش على الحدود السورية العراقية من جهة قضاء البعاح، 120 كم غرب الموصل، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين وأحد عناصر تنظيم داعش فيما لاذ الآخرون بالفرار".







ومن جهة أخرى قالت مصادر أمنية وطبية في تكريت إن انفجار سيارة ملغومة أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في مدينة تكريت العراقية اليوم الأحد.







وقالت مصادر بالشرطة إن الانفجار تسبب في احتراق ما يقرب من 12 مركبة.







ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.