صحيفة بريطانية تنشر تفاصيل خطة الجيش لمواجهة اضطرابات "بريكسيت"

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن وجود خطة طوارئ للاستعانة بالقوات المسلحة، لمواجهة أي اضطرابات محتملة في البلاد قد تنشأ عن عدم إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

وبحسب تقرير للصحيفة: "ظهرت تفاصيل الخطة بعد أن أكد كل من وزير الدفاع توبياس إلوود، والجنرال سير نيك كارتر، قائد القوات المسلحة البريطانية، أن الجيش مستعد للعب دوره إذا لزم الأمر".

ونقلت الصحيفة عن "إلوود"، قوله: "هناك خطط طوارئ يتم اتخاذها، وهناك مناقشات تجري وراء الكواليس حول الدعم الذي ستقدمه قواتنا المسلحة. وتركز الخطط الأولية على الاضطرابات المحتملة في كينت؛ حيث سيتم تخصيص الشرطة العسكرية لمساعدة ضباط المرور على توجيه أي شاحنات متأخرة في موانئ المملكة المتحدة".

وسيتم إعداد أفراد من سرب الحركات الجوية المتنقلة التابع لسلاح الجو الملكي، الذين تم تدريبهم في مراقبة الجوازات؛ لمساعدة قوات الحدود البريطانية إذا احتاجت المطارات إلى مساعدتها.

ويجري أيضًا تجهيز سلاح الجو الملكي البريطاني لنقل الإمدادات الطبية العاجلة جوًّا من كاليفورنيا، في حين أن البحرية الملكية ستزيد من دوريات الصيد.

وفي أكثر السيناريوهات تطرفًا، ستقوم كتائب المشاة بحراسة محطات البنزين في حالة حدوث اضطرابات في حالة وجود مشكلات تتعلق بالحصص المؤقتة.

وفي تصريح له، الليلة الماضية، قال مصدر رفيع بالجيش: "بصراحة، نحن لا نعرف حقيقة ما سينطوي عليه سيناريو عدم التعامل. لكن وزارة الداخلية في حاجة إلى معرفة ذلك، إذا اختارت تقديم طلب رسمي للدعم العسكري بعد شهر مارس، فيمكننا تقديمه".

وتمتد المهام إلى أفراد الجيش الذين يقودون صهاريج الوقود في حالة الإضراب وفي الحالات القصوى دعم خدمة السجون.