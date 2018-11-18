أهالي "باكوس" ينقذون مُسن إثر احتجازه داخل عقار منهار في الإسكندرية (صور)

شهدت منطقة باكوس شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، انهيار 3 أسقف من عقار بشارع قطاوي متفرع من شارع سوق باكوس، دون حدوث أي إصابات أو وفيات.



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية كل منهم به وحدتين، ويقيم داخل العقار 4 أفراد، وتبين إحتجاز مُسن من ذوي الإحتياجات الخاصة داخل العقار.



وقد تمكن أهالي المنطقة من استخراج المُسن الذي يبلع من العمر 62 عاما، فيما تحرك تنفيذيو المحافظة لرفع آثار الحادث والتأكد من عدم وجود أي من المصابين أو الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.