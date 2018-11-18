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العراق: اغتيال شخصية بارزة على أيدي مجهولين في البصرة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:39 م
العراق: اغتيال شخصية بارزة على أيدي مجهولين في البصرة
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وكالات
 

أكد عضو الحراك المدني في البصرة، جنوبي العراق، صفاء الضاحي، اليوم الأحد، مقتل ناشط في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة ضد نقص الخدمات قبل أشهر على يد مسلحين مجهولين مساء أمس.


وقال الضاحي، في تصريح له"، "أطلق مسلحون مجهولون النار أمس السبت على الشيخ وسام الغراوي أمام منزله في منطقة الموفقية وسط البصرة ما أدى إلى مقتله على الفور"، لافتا إلى أن "الغراوي رجل دين معروف في المحافظة وألقى خطبا انتقد فيها أداء الأحزاب السياسية في البصرة بسبب نقص الخدمات وانتشار الفساد، وقد شارك بشكل بارز في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها المحافظة".


وأضاف الضاحي: "في البصرة لازالت عمليات الملاحقة لبعض النشطاء المدنيين مستمرة من خلال دعاوى قضائية تم رفعها من قبل شخصيات سياسية وأحزاب ضدهم"، مشيراً إلى أن "بعض النشطاء المدنيين الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في الاحتجاجات ما زالوا معتقلين حتى الآن".


وكان رئيس مجلس عشائر البصرة الشيخ رائد الفريجي، قد أكد، منتصف أكتوبر الماضي، أن حصيلة ضحايا عمليات الاغتيال في البصرة حتى السادس من شهر أكتوبر الماضي، بلغ 7 ضحايا، أربعة منهم قتلوا بينهم رئيسة منظمة "ود" المعنية بحقوق الإنسان، سعاد العلي ونجاة ثلاثة آخرين.

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