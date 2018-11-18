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شرطة بورما تقتل 4 من الروهينجا فى حملة ضد الهجرة غير الشرعية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:27 م
شرطة بورما تقتل 4 من الروهينجا فى حملة ضد الهجرة غير الشرعية
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خاطر عبادة
 

قال شاهد عيان وأفراد شرطة لوكالة رويترز، إنّ شرطة ميانمار "بورما" أطلقت النار وأصابت أربعة من مسلمي الروهنجا اليوم الأحد بعد اعتقال رجلين متهمين بتهريب أشخاص من مخيم للمشردين في ولاية راخين الغربية.

 

ودخل نحو 20 شرطياً معسكر آه ناوك يي على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي سيتو عاصمة الولاية صباح يوم الأحد، واعتقلوا الرجلين المتهمين بامتلاك قارب يستخدم في محاولة لتهريب 106 من الروهينجا من البلاد يوم الجمعة.

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