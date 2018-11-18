الكرملين: بداية التحضير لقمة بوتين وترامب في الأرجنتين

أعلن الكرملين قرب بداية تحضير اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.







وفي تصريح لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأحد: "سنبدأ نحن الخبراء قريباً الاستعدادات لبلورة أجندة اللقاء ومعاييره الزمنية".







وذكر المسؤول أن الرئيسين أكدا نيتهما اللقاء في عاصمة الأرجنتين، وأن ترامب قال وهو يودع بوتين أثناء مشاركتهما في فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، بباريس في 11 نوفمبر الجاري: "إذاً إلى اللقاء في بوينس آيرس"، وأن الرئيس الروسي أكد موافقته على ذلك.







وأجرى الرئيسان لقاء وجيزاً في العاصمة الفرنسية باريس، أثناء حضورهما الفعاليات، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء الماضي أن الاستعدادات جارية للقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، في نهاية الشهر الجاري.