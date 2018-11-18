خلطات تساعد على إزالة الجلد الميت من الوجه

اعتمدي هذه الخلطات الطبيعية التي تساعدكِ على إزالة الجلد الميت من الوجه.





ماسك السكر البني والشوفان وزيت اللوز

- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة خل تفاح

- ملعقة كبيرة ماء ورد

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

بدايةً عليكِ تنظيف وجهكِ بـ غسولكِ الخاص، ثم عمل حمّام بخار لمدة لا تقلّ عن دقيقة.

استخدمي قطعة قطنية مبلّلة بخلّ التفاح، ومرّريها على الوجه، ثم مرّري قطعة أخرى مبلّلة بماء دافىء، بعد أن يدوم خلّ التفاح لمدة دقيقتين على الوجه.

ضعي كلًّا من السكر والشوفان وزيت اللوز الحلو على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة، مع الفرك بلطف.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر ثم البارد.

مرري قطعة قطنية مبلّلة بماء الورد على بشرتِك.

كرري هذا الماسك مرة كل أسبوعيْن، بـ تنظيف بشرتكِ باستمرار.





ماسك الزبادي مع زيت الزيتون والأرز المطحون

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة أرز مطحون

- ملعقة صغيرة زبادي

اغسلي وجهكِ بالمنظّف الخاص بكِ، وكما الماسك السابق ستحتاجين لعمل حمّام بخار.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافئ ثم الفاتر.

يمكن تمرير مكعّب من الثلج لغلق المسام.