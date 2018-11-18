وليد صلاح وحنفي يدخلان دائرة المرشحين للعمل في الأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ المكلف بمتابعة ملف قطاع الكرة في الأهلي جلسة خاصة مع الثنائي وليد صلاح الدين وهشام حنفي اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة.





ويعد وليد صلاح الدين مرشح لمنصب مدير قطاع الناشئين بالإضافة إلى منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، فيما تم ترشيح حنفي لمنصب نائب مدير قطاع الناشئين.





وقام عبد الحفيظ خلال هذ الجلسة بسماع وجهة نظر الثنائي في المناصب المرشحان لشغلهما، قبل العرض على محمود الخطيب رئيس النادي.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر في اجتماعه الذي عقد أمس بتكليف عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم وتقديم تقرير لبيبو عن الترشيحات في إدارات القطاع المختلفة خلال أسبوع.





ومن المقرر أن يقدم عبد الحفيظ تقريره عن المرشحين إلى الخطيب عقب عودته من ألمانيا، حيث يخضع لجراحة لاسئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي وهو ما تسبب في آلام العمود الفقري التي يعاني منها منذ عدة أشهر.



