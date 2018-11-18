"فيسبوك ماسنجر" يختبر خاصية جديدة للمستخدمين.. اكتشفها

تختبر شركة "فيسبوك" خاصية جديدة لإضافتها إلى تطبيق "فيسبوك مسنجر"، تتيح لمجموعات الأصدقاء مستخدمي التطبيق مشاهدة الفيديوهات في وقت واحد.





ويعني هذا أن المستخدم ومجموعة الأشخاص الذين يختارهم يمكنهم مشاهدة أي فيديو متاح من خلال مجموعة المحادثة على أجهزتهم مع إمكانية مناقشة الفيديو أو التندر عليه، حسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.





وخاصية "مشاهدة الفيديوهات معا" ستجعل المستخدمين يقضون وقتا أطول مع "فيسبوك مسنجر" في الوقت الذي يخوضون فيه تجارب مشتركة لها معنى أكبر أو تأثير إيجابي على حالة المستخدمين، مقارنة بمشاهدة المستخدم لفيديوهات الرعب بمفرده.





وهذه الخاصية ستجعل المشاهدة الجماعية أكثر طبيعية مقارنة بمشاهدة الفيديوهات بشكل متزامن عبر خصائص موقع "فيسبوك" نفسه مثل "المجموعات" أو "الفاعليات".





وأشار "تك كرانش" إلى أن "أناناي أرورا" مطور تطبيق "تايم بوند" لإدارة التوقيتات النهائية" رصد الخاصية الجديدة في قاعدة شفرة "فيسبوك مسنجر" لأول مرة.





وبحسب الشفرة التي تم رصدها، فإنها تسمح للمستخدم "بعرض الفيديوهات للمشاهدة الجماعية" والمحادثة بشأن نفس الفيديوهات في الوقت نفسه، حيث يستقبل المشتركون في المجموعة إشعارا ببدء المشاهدة المشتركة، حيث سيكون "في مقدور كل واحد في هذه المحادثة التحكم في الفيديو ومعرفة من يشترك معه في المشاهدة".





وأكد متحدث باسم "فيسبوك" وجود اختبار داخلي لهذه الخاصية دون أن يقدم أي تفاصيل عنها، ولكن الخصائص الأخرى التي تم اكتشافها في البداية في شفرة "مسنجر" مثل الاتصال المتزامن مع إنستجرام، تم إطلاقها رسميا في نهاية المطاف.



