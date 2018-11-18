السجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين في قضية "البلاك بلوك"

قضت محكمة جنايات العسكرية، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية 33 لسنة 2016، غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"البلاك بلوك".

ونسبت التحقيقات للمتهمين في القضية أنهم أسسوا، وتولوا قيادة جماعتين تم تأسيسهما على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، والوحدة الوطنية، وكان الإرهاب وسيلة لتلك الجماعتين في تحقيق أهدافهما.

وأسس المتهمون مجموعتين نوعيتين منبثقين عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "تحالف دعم الشرعية، و"كتيبة البلاك بلوك"، تنفيذًا لأغراض الجماعة الإرهابية بدوائر أقسام شرطة "المعادى، البساتين ودار السلام"، لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأداروا هاتين المجموعتين بأن دبروا أوكارًا لإقامة واجتماع قادة وأعضاء تلك الجماعتين وإعداد الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

ونظموا وسائل اتصال فيما بينهم وبين مؤسسيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وغيرها من وسائل الاتصال تنفيذًا لمشاريعهم الإجرامية الجماعية، كما خربوا عمدًا مبانى وأملاك عامة ومرافق خاصة لمصالح حكومية مثل مبنى حي المعادي، بأن رشقوه بالحجارة والعبوات الحارقة فأحدثوا به تلفيات، وأشاعوا الفوضى.