وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري ارئيل، اليوم الأحد، اقتحاما استفزازيا جديدا للمسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن مسؤول الإعلام في دائرة أوقاف القدس الإسلامية فراس الدبس قال: "إن 53 مستوطنا، وثمانية من ضباط مخابرات الاحتلال، بالإضافة إلى الوزير المتطرف "ارئيل" اقتحموا الأقصى اليوم (الفترة الصباحية) من باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في أرجاء المسجد قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة".