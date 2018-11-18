احذري.. هذه الأشياء تسبب الإسهال
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:57 م
مشكلة الإسهال من أكثر المشاكل المجرحة لدى البعض، لعد قدرتهم على القيام بمهامهم اليومية بسهولة، وهناك أسباب عدة تؤدي لحدوث إسهال ومنها:-
- عدوى فيروسية أو بكتيرية.
- إسهال السفر.
- الحساسية أو عدم تحمّل أنواع معيّنة من الأطعمة.
- الإفراط في تناول الأطعمة الحارّة جدًّا أو الدهنية جدًّا.
- الإفراط في شرب المشروبات المحرّمة (الكحول).
- الحيض (تعاني الكثير من النساء الإسهال قبل فترة قريبة من بدء الدورة الشهرية أو بعدها مباشرة).
- التوتر والإجهاد.
- التسمّم الغذائي.
المزيد عن: انواع الرجيم المراة القدرة الرجيم الرجل الاسهال والجسم الاسباب الإسهال