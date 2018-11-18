احذري.. هذه الأشياء تسبب الإسهال

مشكلة الإسهال من أكثر المشاكل المجرحة لدى البعض، لعد قدرتهم على القيام بمهامهم اليومية بسهولة، وهناك أسباب عدة تؤدي لحدوث إسهال ومنها:-





- عدوى فيروسية أو بكتيرية.

- إسهال السفر.

- الحساسية أو عدم تحمّل أنواع معيّنة من الأطعمة.

- الإفراط في تناول الأطعمة الحارّة جدًّا أو الدهنية جدًّا.

- الإفراط في شرب المشروبات المحرّمة (الكحول).

- الحيض (تعاني الكثير من النساء الإسهال قبل فترة قريبة من بدء الدورة الشهرية أو بعدها مباشرة).

- التوتر والإجهاد.