على غرار المكسرات.. "حشرات مقرمشة" أبرزها الصراصير بـ1.5 جنيه

بدأت سلسلة متاجر شهيرة في بريطانيا ببيع "حشرات مقرمشة" معدة للأكل، وبنكهات مختلفة.





وعلى وجه التحديد، تبيع المتاجر الصراصير المحمصة بنكهة الـ"باربيكيو"، وتوصف بأنها "مقرمشة مع طعم غني"، ويباع الكيس منها مقابل 1.5 جنيه إسترليني.





وتقول واحدة من المتسوقات التي قيمت المنتج بنجمة واحدة من أصل خمس: "زوجي قال إنه لم يتذوق طعم الباربيكيو على الإطلاق، ربما صوص السمك؟ فضلا عن كون سعره مرتفعا جدا".





لكن شخصا آخر أعطى تقييم العلامة الكاملة للصراصير المقرمشة، وقال: "جربت الطعم الأخير وأحببته جدا. أطيب كثيرا من كيس المقرمشات الخالي من السعرات الحرارية. لا أستطيع التوقف عن تناوله".





وتقترح متاجر "سينسبري" أن يتم تناول الصراصير المقرمشة وحدها كوجبة خفيفة، أو تضاف إلى أطباق أخرى مثل السلطات والشعيرية.





وعرفت الحشرات كطعام غني بالبروتين لا سيما في قارة آسيا، لكن نشرها على نطاق واسع لا يزال تحديا كبيرا أمام منتجيها.





ويقول العلماء إن الصراصير المقرمشة تحتوي على نسبة بروتينات تزيد على ضعف ما تحتويه اللحوم، حيث تصل إلى 68 غراما من البروتين من كل 100 غرام، مقابل 31 غراما فقط للحم.



