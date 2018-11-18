البابا تواضروس الثاني يترأس القداس.. التفاصيل الكاملة لتطوير الكاتدرائية المرقسية في العباسية

بعد انتهاء أعمال التطوير الخاص بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، قداس تدشين الكاتدرائية.





وكان المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن ترتيبات الدخول والمشاركة في قداس تدشين الكاتدرائية، وأنه لن يسمح بدخول أي فرد إلا لحاملي الدعوات فقط.





بنائها

بنيت الكاتدرائية المرقسية، على أرض الأنبا رويس بجوار الكنيسة البطرسية والتي بناها بطرس باشا غالى في حي العباسية، في الستينيات من القرن الماضي، حيث تبرع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبناء الكاتدرائية بعدة آلاف من الجنيهات وحضر حفل افتتاحها ومعه إمبراطور إثيوبياهيلا سلاسي، وكان وقتها بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية هو الانبا كيرلس السادس الذي انتخب بعده البابا شنودة الثالث.





حجر الأساس

تم وضع حجر الأساس يوم 24 يوليو 1965م، بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر.





افتتاحها رسميًا

وفي 25 يونيه 1968م، احتفل رسميًا بافتتاح الكاتدرائية بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور أثيوبيا وممثلي مختلف الكنائس، وقد عبر الجميع عن مشاعر البهجة لهذا الحدث.





وفي اليوم التالي لافتتاحها، احتفل بإقامة الصلاة على مذبح الكاتدرائية، وفي نهاية القداس حمل البابا كيرلس السادس رفات القديس مارمرقس إلى حيث أودع في مزاره الحالي تحت الهيكل الكبير في شرقية الكاتدرائية.





تتويج البابا شنودة

ثم جاء حفل تتويج البابا شنودة، للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971م، وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة.





وفي مايو 1977م، تم الاحتفال بحضور رفات القديس أثناسيوس الرسولي وافتتاح قاعة القديس أثناسيوس الكبرى تحت الكاتدرائية تذكارًا بمرور 1600 سنة على نياحة القديس.





انفجار بالكنيسة

ووقع انفجار داخل كنيسة بمجمع الكاتدرائية المرقسية مقر بابا الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، في 11 ديسمبر من عام 2016م، وأكدت وزارة الصحة في بيان أصدرته أن "الحصيلة النهائية لضحايا الحادث الذي وقع بالكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية بالعباسية هي وفاة 23 شهيدًا وإصابة 49 آخرين".





ترأس البابا تواضروس الثاني القداس

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الخاص بها بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها.





ودخل البابا إلى الكاتدرائية، وبرفقته أعضاء المجمع المقدس للكنيسة واستقبله خورس الكلية الإكليريكية بلحن "إفلوجيمينوس" قبل أن تبدأ صلوات التدشين.





وبدأ القداس بحضور أعضاء المجمع المقدس وجمع كبير من الكهنة والشعب، حيث بدأ التوافد منذ الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.



