ضبط شقيقين أفريقيين بتهمة سرقة شقة مهندس في مدينة نصر

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على شقيقين أفريقيين سرقا شقة مهندس بمدينة نصر.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من "أحمد. و"، 31 سنة، مهندس تعدين بترول باكتشافه سرقة شاشة ماركة جاك 32 بوصة، هاتف محمول من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من أشويل توك أكر، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية ، 32 سنة عاطل، وجاي توك أكويل أشويل، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، 26 سنة، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق ".

وتم بإرشادهما ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنهما وجارٍ الإرشاد عن الهاتف المحمول، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وتحرر عن ذلك ملحقا المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.