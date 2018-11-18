اليوم .. "أورنج" تشتري أسهم جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري





قالت البورصة المصرية انه تم بجلسة تداول اليوم تنفيذ شراء شركة أورانج مصر للاتصالات لعدد 9,238,040 سهم من أسهمها بسعر 17.29 جنيه للسهم.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، انه جاء ذلك بناء علي قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة المنعقدة في 25/ 9/2018 و المتعلق بشطب أسهم الشركة المصدرة من البورصه شطبا اختياريا





وفي وقت سابق، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على قيام شركة أورانج مصر للاتصالات، بالسير في إجراءات شطب القيد الاختياري من جداول البورصة.





ويبلغ رأسمال أورانج المصدر 16.32 مليار جنيه، موزعاً على 1.632 سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.





يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 234.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل خسائر بلغت 1.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.





وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 10.19 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 9.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.



