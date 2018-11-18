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تعرف على مواصفات هاتف سامسونج "جالكسي نوت 10"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
تعرف على مواصفات هاتف سامسونج جالكسي نوت 10
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من المنتظر أن يأتي هاتف سامسونج "جالكسي نوت 10"، بحجم شاشة 6.66 بوصة، خالية من الحواف، مما يجعل الهاتف أقرب للجهاز اللوحي.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، يبدو أن "جالكسي نوت 10" سيحمل الاسم الرمزي DaVinci، ويمتلك شاشة مذهلة "سوبر أموليد" بدقة 4K ودعم HDR.

وسيدعم "جالكسي نوت 10" الاتصال عبر شبكة 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وبطارية عملاقة.

ومن غير المحتمل إدخال تحديثات على قلم S Pen مرة أخرى، بعد إضافة البلوتوث إليه في نسخة غلاكسي نوت 9.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق في أغسطس 2019، بسعر يبلغ 1300 دولار.
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