أول رد من نتنياهو على الدعوة لانتخابات إسرائيلية مبكرة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رفضه إقامة انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن بلاده تمر مرحلة أمنية حساسة.

وقال رئيس الوزراء، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن إسرائيل تمر بفترة أمنية حساسة، لا تستوجب الدعوة لعقد انتخابات مبكرة.

ونقل راديو الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو قوله "في الأيام القليلة الماضية تحدثت مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، وسأجتمع مساء اليوم مع وزير المالية موشي كحلون".

وتابع "نحن نمر في فترة أمنية حساسة ولا يوجد سبب للذهاب إلى انتخابات".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، استقالته من منصبه، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة.

وذكر الوزير الإسرائيلي، في مؤتمر نقل على الهواء مباشرة، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو بمثابة استسلام إسرائيل للإرهاب".

وتابع ليبرمان "رفضت التسوية مع حماس لأنها تمنحنا هدوء على المدى القصير وتدعم الإٍرهاب".

كما دعا لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا "حان الوقت لتبكير موعد الانتخابات"، مضيفا "ليس سرا الخلافات التي سادت بيني وبين رئيس الحكومة وأنا اليوم أعلن استقالتي من وزارة الدفاع".