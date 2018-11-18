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لإنهاء معاينة تركيب العداد.. ضبط فني كهرباء بشركة جنوب القاهرة لتلقي رشوة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:33 ص
لإنهاء معاينة تركيب العداد.. ضبط فني كهرباء بشركة جنوب القاهرة لتلقي رشوة
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو "وليد. ص. ع"، فني تشغيل كهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لاستغلال موقعه الوظيفي بطلب مبلغ مالي قدرة ( 5000 جنيه ) على سبيل الرشوة من مالك منزل كائن بمنطقة العروبة – الهرم ( محافظة الجيزة ) مقابل إنهاء المعاينة الرسمية الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء بالمنزل المُشار إليه.

 

وتم ضبط المذكور حال تقاضيه مبلغ ( 2000 جنيه ) من قيمة المبلغ المتفق عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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