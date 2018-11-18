لإنهاء معاينة تركيب العداد.. ضبط فني كهرباء بشركة جنوب القاهرة لتلقي رشوة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو "وليد. ص. ع"، فني تشغيل كهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لاستغلال موقعه الوظيفي بطلب مبلغ مالي قدرة ( 5000 جنيه ) على سبيل الرشوة من مالك منزل كائن بمنطقة العروبة – الهرم ( محافظة الجيزة ) مقابل إنهاء المعاينة الرسمية الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء بالمنزل المُشار إليه.

وتم ضبط المذكور حال تقاضيه مبلغ ( 2000 جنيه ) من قيمة المبلغ المتفق عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



