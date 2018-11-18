لإنهاء معاينة تركيب العداد.. ضبط فني كهرباء بشركة جنوب القاهرة لتلقي رشوة
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:33 صهبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو "وليد. ص. ع"،
فني تشغيل كهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لاستغلال موقعه الوظيفي
بطلب مبلغ مالي قدرة ( 5000 جنيه ) على سبيل الرشوة من مالك منزل كائن بمنطقة العروبة
– الهرم ( محافظة الجيزة ) مقابل إنهاء المعاينة الرسمية الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء
بالمنزل المُشار إليه.
وتم ضبط المذكور حال تقاضيه مبلغ ( 2000 جنيه ) من قيمة المبلغ
المتفق عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.