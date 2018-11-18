24 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة إنبي

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري العام.





وضمت قائمة الاتحاد 24 لاعبا وهم:-

الهاني سليمان و محمود الزنفلى و محمود الغرباوى و رمزى خالد و كريم الديب وأحمد قطب و محمود شعبان ومروان النجار ومحمد بازوكا و محمد جبر ومحمود رزق ومحمد ناصف وأحمد مجدي ونور السيد و ديديه كوريه وخالد الغندور وأحمد الألفى و محمد حسن و فوزي الحناوي و يوسف مطاي و أحمد داودا وإيمانويل بناهيني و رزاق سيسيه و خالد قمر.



