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الهلال الإماراتي يقدم نموذجا إيجابيا في تقديم المساعدات الإنسانية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:30 ص
الهلال الإماراتي يقدم نموذجا إيجابيا في تقديم المساعدات الإنسانية
الهلال الإماراتي
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وكالات
 

أكد المهندس رشاد الأكحلي، وكيل محافظة تعز نائب رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة، أن الهلال الأحمر الإماراتي يقدم نموذجاً إيجابياً في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية باليمن.

 

وأوضح الأكحلي، خلال لقائه مندوب الهلال الأحمر الإماراتي إيهاب الدهبلي، الأربعاء، أن الهلال الأحمر الإماراتي يقدم نموذجاً إيجابياً في الجانب الإغاثي وتوزيع المساعدات الإنسانية، من خلال تلمس حاجة المواطن التعزي والتخفيف من معاناته.

 

ووقع الجانبان اتفاقية حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في تعز.

 

وأشاد المسؤول اليمني بدور الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه لمدينة تعز في الجانب التنموي والإغاثي.

 

وخلال توقيع الاتفاقية، قدم مندوب الهلال الأحمر الإماراتي شرحاً مفصلاً عن آلية عمل توزيع المساعدات الإنسانية، من خلال الدراسة في المناطق الأمس حاجة للمساعدات، وتسليم نسخة من كشوفات الأسماء والمناطق التي سبق استهدافها في مديرية المظفر بتعز والمناطق الجديده المستهدفه التي تشملها الإغاثة.

 

وينشط الهلال الأحمر الإماراتي بشكل كبير في مختلف مناطق اليمن، ويقدم مساعدات إغاثية متنوعة للعديد من السكان، إضافة إلى تنفيذه مشاريع تنموية مختلفة.

المزيد عن: وكيل محافظة تعز تقديم المساعدات الإنسانية الهلال الإماراتي الامارات
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