"الري": إنشاء 200 سد لمواجهة السيول بتكلفة 20 مليون جنيه للواحد





وتابع أن هذه السدود تساهم في مواجهة السيول والتقليل من الأضرار المترتبة عليها، بالإضافة إلى العمل على استغلال مياه هذه السيول في إنشاء بحيرات صناعية؛ للاستفادة منها في أغراض موسمية.



وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن هذه السدود موجود أغلبها في جنوب سيناء، والغردقة ومنطقة رأس غارب.





وأشار إلى وجود دراسات تتم لإنشاء مجموعة سدود جديد في أماكن أخرى، طبقا للتنوع المناخي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبناها الدولة لمنع أضرار السيول والاستفادة من هذه المياه.

قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر أنشأت 200 سد خلال العامين الماضيين، بتكلفة تتراوح من ١٥ إلى ٢٠ مليون جنيه للسد الواحد.