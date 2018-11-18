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تعرف على مميزات شاشة Curved Display الجديدة من "بوش"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
تعرف على مميزات شاشة Curved Display الجديدة من بوش
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أطلقت شركة "بوش" شاشة Curved Display الجديدة، التي تعد أول قمرة قيادة منحنية في عالم السيارات، على أن يتم تدشينها في سيارة فولكس فاجن Touareg الجديدة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن انحناء شاشة القمرة الجديدة يتبع الانحناء الطبيعي للعين، فعلى سبيل المثال يشاهد قائد السيارة مصابيح الكنترول وإشارات التحذير في نطاق حافة الشاشة بشكل واضح.

ومن المزايا الإضافية للشاشة الجديدة أنها تشغل مساحة أقل بمقدار سنتيمترين تقريبا من الشاشة غير المنحنية ذات الحجم المماثل، كما أن الشاشة تتميز بعدم إبهار العين بفضل عملية التصنيع الخاصة.

وتظهر الشاشة بقياس 12.3 بوصة، مع إمكانية حرية البرمجة بفضل وحدة التحكم المدمجة، ويمكن لقائد السيارة تهيئة طريقة العرض المفضلة بشكل غير مقيد.

على سبيل المثال يمكنه الاختيار بين البيانات التفصيلية عن الرحلة الحالية أو خريطة الملاحة أو جهات اتصال الهاتف. ويمكن عرض كل معلومة على الشاشة بأكملها أو دمجها مع محتوى آخر.
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