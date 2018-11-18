أعمال كهرباء لمدة 50 يوما في محور صلاح سالم

عززت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من تواجد الخدمات بمحيط عملية إغلاق جزئي لمحور صلاح سالم لمنع الزحام أثناء إجراء أعمال كهرباء لمدة 50 يوما، بعدما تقدمت ‏‏شركة ‏شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - الإدارة العامة لشبكات العباسية، بطلب للحصول على تصريح لتنفيذ مشروع تعديل مسارات تحويلات المرافق لمشروع التغذية الكهربائية إلى مبنى كلية الشرطة بالعباسية، وطلب من عدد اثنين من كابل من محطة محولات العباسية، وعدد اثنين كابل من محطة محولات الجبل الأخضر إلى مبنى كلية الشرطة، على أن يتم تنفيذ الأعمال عن طريق الحفر المكشوف بعرض 60 سم وعمق 80 سم.

وستكون اﻷعمال من محطة محولات العباسية بشارع الأمير قرقماش وقطع شارع صلاح سالم، من أسفل كوبرى الفردوس بالاتجاهين فيمينا، ما بين نفق الفردوس وحديقة الفردوس فبطئ شارع صلاح سالم، وصولا مع قطع شارع المستشفى اليونانى وشارع المساحة الجيولوجية، فأعلى الرصيف بطريق صلاح سالم فيسارا شارع السكة البيضاء، مع قطع شارع السكة البيضاء، عند تقاطعه مع شارع فخري عبد النور واستكمالا على، اعلى الرصيف بشارع فخري عبد النور وصولا لكلية الشرطة بالعباسية.

وتشمل اﻷعمال من محطة محولات الجبل الأخضر شارع عمر بن الخطاب، مع قطع شارع محور الأوتوستراد بالاتجاهين فيمينا، اعلى الرصيف فيسارا شارع امتداد السكة البيضاء وصولا إلى محور صلاح سالم، مع تنفيذ القطع العرضي بمحور صلاح سالم بالاتجاهين، والربط مع اعمال الحفر بشارع السكة البيضاء وصولا لكلية الشرطة.

وسيتم التنفيذ على عدة مراحل على بالمرحلة الأولى سيتم تنفيذ 4 عدايات ( صلاح سالم من اسفل كوبرى الفردوس بالاتجاهين شارع المستشفى اليونانى، شارع المساحة الجيولوجية، شارع السمة البيضاء وسيتم إعادة الشئ لاصله، والمرحلة الثانية تتضمن عدد من المراحل الفرعية كل مرحلة فرعية لمسافة 500 متر، وستتم الأعمال من الاتجاهين، اعلى الأرصفة أمام كلية الشرطة بالعباسية بالتوازي، مع أعمال الحفر ببطء محور صلاح سالم وذلك لمدة 50 يوما تستمر حتى يوم 5/ 12/ 2018م.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المروريه اللازمة، لمواجهة أي كثافتها مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع ‏من محطة محولات الجبل الأخضر شارع عمر بن الخطاب، قبل شارع باتجاهين يمنيا، على الرصيف الشارع سكر بيضة وصولا إلى محور، بوضع المساعدات الفنية والاقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.