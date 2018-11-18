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خبير أمني: مصر لديها رؤية جديدة في المواجهة مع الإرهاب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:04 ص
خبير أمني: مصر لديها رؤية جديدة في المواجهة مع الإرهاب
اللواء محمد زكي
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ندى محمد
 
علق اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جنازة الشهيد ساطع النعماني، قائلا إنها تبعث عدة رسائل مهمة أبرزها تقديره الشديد لما قام به الشهيد من بطولات بالإضافة إلى أنه يتولى الإنابة عن كافة المواطنين المصريين في التعبير عن تقديرهم للشهيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة "مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن النظرة المستقبلية التي يعبر عنها هذه المشاركة تعني أن هناك رؤية جديدة في المواجهة، وذلك من خلال تكثيف منابع العنف والإرهاب.

وأشار إلى أننا يجب أن يكون لدينا هدف نحدد من خلاله واجبات ومسئوليات كل مشارك من أجل حماية الوطن.
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