أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد 18 – 11 – 2018
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:13 ص
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها، خدمة متابعة أسعار العملات العربية والعالمية في جميع البنوك المصرية لحظة بلحظة.
وتقوم البوابة يوميًا بنشر بيان بأسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنية المصري، الدولار الأمريكي، ريال سعودي، ين ياباني، جنيه سوداني، دينار كويتي، يورو.
الجدول التالي يوضح أسعار البيع والشراء للدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في جميع البنوك اليوم
يرجى ملاحظة أن الأسعار الواردة في هذه الصفحة تمثل الأسعار الرسمية للبنك المركزي و التي قد تختلف عن أسعار الدولار في السوق السوداء.
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