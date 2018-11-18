لحظة بلحظة.. سعر الجنيه الاسترليني مقابل المصري اليوم الأحد في جميع البنوك

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها، خدمة متابعة أسعار العملات العربية والعالمية في جميع البنوك المصرية لحظة بلحظة.





وتقوم البوابة يوميًا بنشر بيان بأسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنية المصري، الدولار الأمريكي، ريال سعودي، ين ياباني، جنيه سوداني، دينار كويتي، يورو.





الجدول التالي يوضح أسعار البيع والشراء للجنيه الاسترليني مقابل الجنية المصري في جميع البنوك









يرجى ملاحظة أن الأسعار الواردة في هذه الصفحة تمثل الأسعار الرسمية للبنك المركزي و التي قد تختلف عن أسعار الدولار في السوق السوداء.



