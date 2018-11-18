تعرف على خريطة القنوات المتخصصة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يحتفل قطاع القنوات المتخصصة بذكرى المولد النبوي الشريف، يوم الثلاثاء، بعرض مجموعة من الأعمال التراثية المميزة.





وفيما يلي خريطة الاحتفال بذكرى المولد على القنوات المتخصصة:

قناة ماسيبرو زمان (الثلاثاء):

حلقة نادرة لاستضافة الشاعر عبد السلام أمين (الثلاثاء)

الليله المحمدية الرابعة ويقوم بالأداء فيها مجموعة من الفنانين منهم: ياسمين الخيام، محمد رشدى، عفاف راضى (الثلاثاء).





قناة نايل سينما

الفيلم العربى عظماء الإسلام الساعة 7:30م (الإثنين).

الفيلم العربى هجرة الرسول الساعة 11:30م(الإثنين).

الفيلم العربى الرسالة الساعة 7:30م (الثلاثاء).





القناة الثقافية:

حلقة خاصة من برنامج "يوم جديد" عن آداب الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستضيف مجموعة من رجال الدين، حلقة خاصة من برنامج "حالة" حول الاحتفال والاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الشباب.

برامج حدوتة مصرية، كلمات وعبرات (مولد الهدى)، مقامات شرقية (في حب رسول الله )، كنوز( في مدح الرسول ).

الفيلم التسجيلي (بقيع مصر)، الليلة المحمدية (محمد ثروت)، بالإضافة إلى إذاعة مجموعة متنوعة من الأغانى الدينية الخاصة بهذه المناسبة على مدار اليوم.