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ميليشيا الحوثي تنقل سجناء الحديدة إلى أماكن مجهولة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
ميليشيا الحوثي تنقل سجناء الحديدة إلى أماكن مجهولة
ميليشيا الحوثي الإرهابية
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وكالات
 

كشفت مصادر عسكرية، أمس السبت، قيام ميليشيا الحوثي بنقل أعداد كبيرة من المختطفين والسجناء من أماكن الاحتجاز والمعتقلات الحالية إلى أماكن وجهات مجهولة.

 

ووفق موقع "نيوزيمن" الإخباري، تحدث أقارب معتقلين ومختطفين لدى الميليشيا أنهم منعوا مؤخراً من زيارة أقاربهم دون إبداء أسباب، بينما أفاد والد أحد المختطفين تلقيه معلومات مؤكدة من جهات أمنية بنقل المحتجزين والسجناء من مدينة الحديدة إلى خارجها.

 

واقتحم مسلحوا الميليشيا العشرات من منازل المدنيين في الأحياء السكنية بمدينة الحديدة، واختطفت العشرات من الشباب والمواطنين، بذريعة تعاونهم مع الجيش الوطني، كما قامت باحتجاز وتعذيب 18 صياداً يمنياً بذريعة التعاون مع قوات التحالف.

 

ووفقاً للمصادر، فإن أقارب الصيادين يخشون أن يتم نقلهم ضمن السجناء الذين لم يعرف مصيرهم والجهة التي أخذوا إليها.

 

وقال القائد الحجيلي من قوات ألوية العمالقة أمس إن "الميليشيا أفرغت السجون والمعتقلات بالحديدة"، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي قامت بنقل جميع المعتقلين والمختطفين من سجونها في مدينة الحديدة، إلى أماكن مجهولة.

المزيد عن: ميليشيا الحوثي الإرهابية سجناء الحديدة اليمن أماكن مجهولة
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