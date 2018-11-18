ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قمة آسيا والمحيط الهادئ تختتم أعمالها دون بيان ختامي لأول مرة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
قمة آسيا والمحيط الهادئ تختتم أعمالها دون بيان ختامي لأول مرة
قمة آسيا والمحيط الهادئ
طباعة
وكالات
 

اختتمت، اليوم الأحد، قمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي، المنعقدة في بابوا-غينيا الجديدة، أعمالها للمرة الأولي بدون بيان ختامي للقادة.

 

ووفقا لما أعلنته وكالتا فرانس برس وأسوشيتد برس، فإنه في ختام كل من القمم التي عقدت في السابق منذ عام 1993، كان قادة الدول يعلنون عن بيان ختامي.

 

وكان مصدر من أحد الوفود المشاركة في قمة "أبيك"، قد قال إن المشاركين في القمة واجهوا صعوبات في التنسيق وتوقيع الإعلان النهائي للقمة.

 

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "كان هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بالتنسيق والتوقيع على الوثيقة النهائية للإعلان".

 

وعادة ما يعلن عن الإعلان النهائي للقمة خلال المؤتمر الصحافي الختامي، والذي كان مقر عقده في الساعة الثالثة ونص مساء بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش).

 

في سياق متصل، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى ضرورة التخلي عن الحمائية وسياسة الإجراءات الأحادية الجانب وضمان سلامة النظام التجاري متعدد الأطراف من أجل تحقيق تنمية عالمية مشتركة.

 

المزيد عن: قمة آسيا والمحيط الهادئ قمة آسيا بيان ختامي المحيط الهادئ التعاون الاقتصادي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
-
x
13:30
-
السودان
إثيوبيا
-
x
15:00
-
غانا
توجو
-
x
18:00
-
الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 10:20:19 AM