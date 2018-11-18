الحوثي يحتجز مئات العمال ويتخذهم دروعا بشرية في الحديدة

أفادت مصادر محلية في مدينة الحديدة بأن ميليشيات الحوثي تحتجز منذ أسبوعين المئات من عمال مصانع صوامع الغلال، وتنشر مسلحيها وقناصيها وتمنعهم من المغادرة لاستخدامهم دروعاً بشرية.

وأوضحت المصادر أن مسلحي الميليشيات يتمركزون في عدة مصانع في أنحاء متفرقة شمال وغرب المدينة، مؤكدة أن الحوثيين أجبروا العمال على مواصلة العمل بعد أن اعتلوا أسطح المصانع، وحفروا في محيطها الخنادق والأنفاق ونشروا القناصة في أكثر من موقع.

وكان الجيش اليمني قد نجح في اقتحام دفاعات ميليشيات الحوثي في مدينة الصالح بالحديدة، فيما لجأ عناصر الميليشيات إلى التحصن في مصانع صوامع الغلال بالميناء.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قدم بلاغاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، كشف فيه عن قيام ميليشيات الحوثي بقصف مصانع الألبان في الحديدة.

ومن جانبه، قال المركز الإعلامي للجيش إن الميليشيات تستهدف المصانع بصواريخ وقذائف الهاون وتواصل تدميرها للبنية التحتية.