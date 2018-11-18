أحلام تطرح أغنية جديدة لها بعنوان "احلف" (فيديو)

طرحت المطربة الإماراتية أحلام أغنية جديدة لها بعنوان

"احلف" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات الشاعر الغنائي قوس وألحان بازل وتوزيع هشام السكران.



وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع في خلال ساعات قليلة من طرحها، حيث تجاوزت عدد مشاهداتها أكثر من 47,514 مشاهدة.



